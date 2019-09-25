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Зеленского осмеяли за фото с Трампом

Владимире и Елена Зеленские. Фото: president.gov.ua
продолжениеБойкот ПАСЕ партии Зеленского сорвался
У лидера Незалежной нашли "комплекс Бонапарта"

Украинский президент Владимир Зеленский вместе с супругой сфотографировался с Дональдом Трампом и его женой Меланией. Снимок вызвал оживленные комментарии в информационном пространстве. Интернет-пользователей развеселила уловка украинского лидера – чтобы выглядеть повыше рядом с Трампом, рост которого равен 190 см, Зеленский встал чуть ближе к камере.

 

 

"Кросавчик! Умешь фоткаться с великанами, в следующий раз сделой два шага вперед, ваще будеш вровень с рыжим", "Че то про злобного карлика вспомнил", "Это успех!", "2 kлоуна", "у тебя что, комплекс Бонапарта?", "Почему не на одной линии стоите.. И пиджак растегнут, будто на корпоративный вечер приехал?" "Гномика вперед поставили, чтобы в пупок не дышал деду", "Такие маленькие украинцы... Жена вроде симпотная,а нарядили,как селюшку", - 

написали комментаторы на страничке Зеленского в Twitter.

Впрочем, большинство украинцев в восторге от своей первой леди. Если раньше Елену Зеленскую нещадно критиковали за нарушения протокола, то теперь на ее страничке в Instagram остались практически одни комплименты:

"Очень красивая первая леди Украины, спору нет. Одеть бы каждую украинку так, выглядела бы тоже суперово", "А президентская жена выставляет как она ходит по всяким обедам и одевается", "Такая хорошенькая", "Как же приятно смотреть на вас Горжусь нашей первой шикарной леди", "Раскошная женщина" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).


Валентина МАЙОРОВА
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