Политдвижение ОПЗЖ намерено наладить диалог с парламентариями соседних стран

Вторая по численности фракция в Верховной раде "Оппозиционная платформа – За жизнь" решила направить своего представителя на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы вопреки официальному отказу украинской делегации принимать в ней участие. Об этом говорится в заявлении политического движения, опубликованного сегодня на его сайте.

"Несмотря на позицию партии власти, мы делегируем своего представителя для участия в работе осенней сессии ПАСЕ. Считаем, что сегодня для мирного урегулирования конфликта на Украине необходимо активизировать межпарламентский диалог со всеми соседними странами, полностью восстановить отношения с Советом Европы", – сказано в сообщении.

В ОПЗЖ считают, что партия шестого президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа" пренебрегает возможностью проводить консультации на площадке ПАСЕ в вопросах урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе, в нормализации отношений с государствами-соседями, а также "не захотела представлять и защищать интересы Украины в дискуссии с европейскими парламентариями".

Своим бойкотом, команда Зе может добиться лишь самоизоляции Незалежной, полагают оппозиционеры.

Отметим, что в партии не назвали имя своего представителя, который должен отправиться на сессию, однако членом постоянной делегации Рады в ПАСЕ от фракции ОПЗЖ является Юлия Левочкина.

