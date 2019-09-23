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Украинцам объяснили, что площадка ПАСЕ не является общепитом

Фото: www.globallookpress.com
Делегатам из Незалежной указали на их обязанности в организации

Будучи членом Совета Европы Украина обязана направить свою делегацию в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, а также не относиться к организации как к кафе, где можно удовлетворить все желания. Об этом заявил глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс, комментируя решение Киева не ехать на осеннюю сессию ассамблеи, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября.

Ранее сегодня украинская делегация объяснила такой демарш тем, что к работе в ПАСЕ вернулась Российская Федерация. Господин Кокс напомнил Киеву, что согласно принятой в апреле 2018 года большинством голосов евродепутатов резолюции о роли и миссии Ассамблеи все государства-члены "обязаны участвовать в обоих уставных органах Совета Европы".

"Поэтому Российская Федерация должна была направить новую делегацию в ПАСЕ, то же самое касается Украины. Совет Европы – это не кафе, где вы выбираете все, что вам нравится", – сказал РИА "Новости" Кокс.

Также он прокомментировал ту часть заявления украинской делегации, в которой Киев призвал СЕ провести расширенные консультации по поводу последствий безусловного возвращения России в ПАСЕ и выработать механизмы ответственности "государств-нарушителей уставных документов" организации и норм международного права.

"На предстоящей части сессии этот новый механизм будет обсуждаться с руководителями всех национальных делегаций. Если Украина отсутствует, она упускает шанс поучаствовать в этом обсуждении. Поэтому было бы разумно не оставаться в стороне следующей части сессии", – резюмировал Кокс.

Ранее в понедельник председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предположил, что бойкот украинцев не расстроит большинство европейских делегатов. По его мнению, "многих весьма утомили украинские делегаты, да и атмосфера без них будет иная". Пушков считает, что шантаж Киева в ПАСЕ не пройдет, поскольку от Украины там мало толку, "зато шума и скандалов много", а взносы она платит небольшие.

Позже сегодня окончательное решение украинской делегации не ехать на Ассамблею российский сенатор назвал "позой, а не позицией", как это было в случае России, отказавшейся от участия в ПАСЕ из-за санкций в адрес наших парламентариев.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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