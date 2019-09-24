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Трамп отказался помогать Зеленскому в войне с Донбассом

Много коррупции: Трамп отказался помогать Зеленскому в войне с Донбассом
Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Сложно": Зеленский устал от президентства
Американский политик заблокировал спасительный перевод денег Киеву

Президент США Дональд Трамп поручил исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвейни на время заблокировать военную помощь Украине. Об этом рассказали высокопоставленные чиновники из американской администрации.

Отмечается, что Трамп разочаровался из-за того, что выделенные средства теряются в Незалежной из-за большого количества коррупции в стране. Источники добавили, что на данный момент приостановлен транш в размере около $400 млн, передает Washington Post.

При этом приказ президента США передали Госдепу ровно за неделю до телефонного разговора с Зеленским.

Другой чиновник из американской администрации утверждает, что таким способом политик пытается надавить на своего коллегу из Киева, отмечает РИА ФАН. По его словам, средства все же разморозили из-за приближения окончания финансового года 30 сентября. В правительстве посчитали, что если деньги не перечислят, то это может быть воспринято как нарушение закона.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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