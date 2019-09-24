Главе Незалежной тяжело в новой роли

Пост президента Украины утомил Владимира Зеленского. Об этом рассказал его друг – актер студии "Квартал 95".

"Он немного подустал, мне кажется. Ну, так по голосу понятно, что хочет казаться бодреньким, но... сложно. Но я думаю, что он знал, куда он шел",

– отметил Евгений Кошевой в эфире телеканала "1+1".

Он и Зеленский в последнее время редко общаются, ведь у президента "и так дел хватает", пояснил товарищ. И вспомнил, как в первые пришел в офис президента. Рассмотрев интерьеры и понаблюдав за происходящим в коридорах, Кошевой понял, что не пойдет в политику, передает телеканал "360".

По словам актера, эта обстановка давит на человека. И он понимает, из-за чего глава государства хочет покинуть это место.

Сам Владимир Зеленский в начале своего президентства как-то обмолвился, что "сойдет с ума" в старом здании администрации и поделился планами как можно скорее уехать на новое место, напоминает "Царьград". Но на это нужны деньги, а оплачивать расходы на переезд администрации президента из бюджета неудобно.