Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Сложно": Зеленский устал от президентства

Владимир Зеленский. Фото: https://www.instagram.com/zelenskiy_official/
Главе Незалежной тяжело в новой роли

Пост президента Украины утомил Владимира Зеленского. Об этом рассказал его друг – актер студии "Квартал 95".

"Он немного подустал, мне кажется. Ну, так по голосу понятно, что хочет казаться бодреньким, но... сложно. Но я думаю, что он знал, куда он шел", 

отметил Евгений Кошевой в эфире телеканала "1+1".

Он и Зеленский в последнее время редко общаются, ведь у президента "и так дел хватает", пояснил товарищ. И вспомнил, как в первые пришел в офис президента. Рассмотрев интерьеры и понаблюдав за происходящим в коридорах, Кошевой понял, что не пойдет в политику, передает телеканал "360".

По словам актера, эта обстановка давит на человека. И он понимает, из-за чего глава государства хочет покинуть это место. 

Сам Владимир Зеленский в начале своего президентства как-то обмолвился, что "сойдет с ума" в старом здании администрации и поделился планами как можно скорее уехать на новое место, напоминает "Царьград". Но на это нужны деньги, а оплачивать расходы на переезд администрации президента из бюджета неудобно.

Фоторепортаж
Путин назвал несмешным президентство Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

России предложили откупиться от скандала вокруг дела Скрипалей

Отравленный "Новичком" в Эймсбери британец требует баснословную сумму

Их там не было: Эстонию возмутили советские архивы времен Второй мировой войны

Таллин настаивает на 50-летней "оккупации" Советским Союзом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей