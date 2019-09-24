Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Зеленский ошибся в выборе кадров

Зеленский ошибся в выборе кадров
Фото: GLOBAL LOOK press/ Oleksiy Maksymenko
С такой командой глава Незалежной не сможет выполнить предвыборные обещания

Президент Украины Владимир Зеленский допустил досадный промах, формируя правительство. Об этом заявила экс-депутат Рады, представлявшая избирателей в течение трех созывов, Анна Герман.

По ее мнению, назначение руководителя миссии Украины при НАТО Вадима Пристайко главой внешнеполитического ведомства лишило Киев возможности наладить диалог с Москвой.

"Зеленского избирали, как президента, <...> который мог бы назначить такого министра иностранных дел, с которым Москва захотела бы говорить. Пристайко не та фигура, при всем уважении к этому человеку. Он слишком пронатовский и работал с НАТО очень близко", - напомнила Герман в эфире "112".

Экс-нардеп уверена, что Украине на нынешнем этапе нужен глава МИД, с которым в равной степени были бы готовы общаться и на Западе, и на Востоке. Такие люди в стране есть: например, бывший министр иностранных дел Константин Грищенко, бывший заместитель главы МИД Александр Чалый. Но Зеленский преследовал цель собрать вокруг себя людей, максимально далеких от предшественника Петра Порошенко. В итоге сформирована разношерстная команда, у которой нет единого мнения, каким курсом вести страну, подчеркнула экс-депутат.

Вадим Пристайко сначала стал замглавы Офиса Зеленского, а потом пошел на повышение. 

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

России предложили откупиться от скандала вокруг дела Скрипалей

Отравленный "Новичком" в Эймсбери британец требует баснословную сумму

Их там не было: Эстонию возмутили советские архивы времен Второй мировой войны

Таллин настаивает на 50-летней "оккупации" Советским Союзом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей