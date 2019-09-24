С такой командой глава Незалежной не сможет выполнить предвыборные обещания

Президент Украины Владимир Зеленский допустил досадный промах, формируя правительство. Об этом заявила экс-депутат Рады, представлявшая избирателей в течение трех созывов, Анна Герман.

По ее мнению, назначение руководителя миссии Украины при НАТО Вадима Пристайко главой внешнеполитического ведомства лишило Киев возможности наладить диалог с Москвой.

"Зеленского избирали, как президента, <...> который мог бы назначить такого министра иностранных дел, с которым Москва захотела бы говорить. Пристайко не та фигура, при всем уважении к этому человеку. Он слишком пронатовский и работал с НАТО очень близко", - напомнила Герман в эфире "112".

Экс-нардеп уверена, что Украине на нынешнем этапе нужен глава МИД, с которым в равной степени были бы готовы общаться и на Западе, и на Востоке. Такие люди в стране есть: например, бывший министр иностранных дел Константин Грищенко, бывший заместитель главы МИД Александр Чалый. Но Зеленский преследовал цель собрать вокруг себя людей, максимально далеких от предшественника Петра Порошенко. В итоге сформирована разношерстная команда, у которой нет единого мнения, каким курсом вести страну, подчеркнула экс-депутат.

Вадим Пристайко сначала стал замглавы Офиса Зеленского, а потом пошел на повышение.