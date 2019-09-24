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Янукович потребовал наказать ответственных за потерю Украиной Крыма

Янукович потребовал наказания за потерю Крыма
Виктор Янукович. Фото: www.globallookpress.com
Ради борьбы за справедливость экс-президент готов вернуться домой

Команда юристов бывшего главы Украины Виктора Януковича прорабатывает вопрос, как гарантировать безопасность их подзащитному, когда он вернется на Родину. Об этом сообщил адвокат беглого лидера Незалежной Виталий Сердюк.

"Защитой осуществляются меры, которые обеспечат возможность его (Януковича) пребывания на родине", – цитирует юриста "Пятый канал".

Накануне Апелляционный суд в Киеве начал рассматривать жалобу Януковича на решение Оболонского районного суда Киева, признавшего экс-президента виновным в госизмене и приговорившего его за это к лишению свободы на 13 лет.

Фото: www.globallookpress.com

Янукович заявляет, что не виновен, и, со своей стороны, требует наказать причастных к "антиконституционному захвату власти" в 2014 г., а также привлечь к ответственности тех, по чьей вине Украина потеряла Крым.

В настоящее время Янукович находится в России, но готов вернуться на Украину сразу же, как только ему будет обеспечена безопасность, подтвердил адвокат.

Николай ВИКТОРОВ
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