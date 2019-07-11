Решение принял суд ЕС

Действие ограничительных мер против бывшего украинского лидера Виктора Януковича отменили. Вердикт суда Европейского союза также касается и его окружения.

Санкции сняли "по искам Виктора Януковича, Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева", – пишет "Европейская правда", ссылаясь на пресс-службу суда.

Отметим, что их отменили только частично. Речь идет об ограничительных мерах, которые Совет ЕС продлевал в 2016-2018 годах.

"Решение о замораживании средств в отношении этих лиц неоднократно продлевалось на один год на том основании, что украинские власти привлекали их к уголовной ответственности за незаконное присвоение государственных средств или активов. Они подали иски в Генеральный суд, оспаривая действия (ЕС), продлевающие замораживание их средств в 2016 и 2017 годах в том, что касается Виктора Януковича и одного из его сыновей, а в 2018 году в отношении других лиц (...)"

– говорится в сообщении суда.

Санкции против четвертого президента Незалежной, его семьи и окружения Брюссель ввел в марте 2014. В черном списке они значились как лица, подозреваемые в причастности к хищению государственных средств и их незаконном выводе. Янукович в ответ на заведенное украинцами уголовное дело заявлял, что это