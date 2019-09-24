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Попытка Украины провести морскую границу с РФ провалилась

Попытка Украины провести морскую границу с РФ провалилась
Фото: flickr.com/cne-cna-c6f
Киевских любителей принуждения отправили к доктору

У Москвы и Киева есть много поводов для переговоров, но стороны подходят к ним исключительно добровольно. "Принудительный переговорный процесс" с Россией не работает, заявил замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. 

Он прокомментировал инициативу украинской Госгидрографии о том, что Россию нужно заставить участвовать в переговорах по поводу морской границы между странами.

"Если люди хотят что-то обсудить, то они должны говорить для начала в другом стиле. Если они хотят пар повыпускать из себя, это проблема их моралей и воспитания. Если какой-то гражданин из какого-то учреждения хочет заставить, причем не только президента Украины, но и президента России что-то делать, тут ближе к доктору все-таки", – высказался сенатор в эфире НСН.

Фото: AP/TASS

По мнению замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, подобные заявления доносятся из Киева, поскольку у власти там некомпетентные люди:  "Это абсурдная позиция, она подчеркивает достаточно низкий уровень профессионализма украинских чиновников, особенно в тех вопросах, которые касаются международных отношений", – отметил эксперт в интервью RT.

Как пояснил почетный адвокат России, юрист Валерий Ванин, нет таких правовых механизмов, используя которые можно заставить суверенное государство принять какое-либо решение, передает сайт KP.RU.

Накануне руководитель Госгидрографии Украины Александр Щипцов заявил, что страна не может свободно пользоваться своими морскими ресурсами, поскольку в Азовском море и Керченском проливе нет четкой границы, и призвал начать "принудительный переговорный процесс" с Россией по данному вопросу.

Фоторепортаж
Планы украинцев по провокациям в Керченском проливе провалились
Фото: mil.gov.ua Фото: mil.gov.ua Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua Фото: mil.gov.ua Фото: mil.gov.ua Фото: mil.gov.ua +3
Николай ВИКТОРОВ
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