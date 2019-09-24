Возвращение политика домой не приведет ни к чему хорошему

На Украине не осталось сподвижников бывшего президента Виктора Януковича. Об этом заявил политолог, директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Поэтому за идею с возвращением беглеца на родину никто не ухватится, кроме желающих посадить его за решетку.

"В ближайшей перспективе возвращение Януковича нереально. Сегодня ни власть, ни общество не готовы принимать его. Он здесь никому не нужен, даже своим бывшим соратникам", – пояснил Карасев URA.RU.

По мнению эксперта, больше всего не хотят приезда Януковича на Украину его бывшие сподвижники, многие из которых сейчас занимают активную позицию в Раде как системная оппозиция. Экс-лидер их дискредитирует, "политически дисквалифицирует", а это не нужно ни им, ни действующей власти.

"Сейчас есть консенсус между разными политическими силами о том, что эпоха Януковича ушла, и отмотать пленку уже не получится", – уверен эксперт.

Ранее адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил, что экс-глава Незалежной сейчас находится в России, но готов переехать на Украину, если получит гарантии безопасности. Решением киевского районного суда Янукович заочно приговорен к 13 годам лишения свободы за госизмену.

При этом Европейский суд признал санкции, введенные ЕС против Януковича, незаконными, а его самого – "незаслуженно пострадавшим от политических преследований как на Украине, так в Европейском Союзе". Об этом сообщил 24 сентября пресс-секретарь сына Януковича Юрий Кирасир.