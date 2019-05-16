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Старшего сына Януковича заметили в Донбассе

Виктор Янукович. Фото: www.globallookpress.com
Наследник экс-президента проник на неспокойную территорию инкогнито

Александра Януковича увидели в Донецке. Хотя визит особенного гостя – тайна, появление старшего сына бывшего руководителя Украины Виктора Януковича на междоусобной земле в тревожное время не осталось незамеченным.

Секретную информацию "слил" инсайдер автору одного из в микроблогов в Twitter. По словам осведомителя, наследник экс-президента побывал в Донбассе еще на прошлой неделе.

В сообщении визитер фигурирует как "Саша стоматолог". Мол, приезжал он с некогда председателем Службы безопасности Украины (СБУ) Александром Якименко. 

"Привезли 15 человек экспертов для оценки перспективных объектов инфраструктуры (предприятия, жилые дома, недострои, коммунальные предприятия). Они же ставили спецов на посмотреть",

заверил блогер. 

По его версии, "Москва готовит ДНР к автономии в составе Украины", где Янукович возьмет в свои руки бразды правления. "Будет царем", – заключил информатор.  



Ксения АНДРЕЕВА
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