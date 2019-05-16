Наследник экс-президента проник на неспокойную территорию инкогнито

Александра Януковича увидели в Донецке. Хотя визит особенного гостя – тайна, появление старшего сына бывшего руководителя Украины Виктора Януковича на междоусобной земле в тревожное время не осталось незамеченным.

Секретную информацию "слил" инсайдер автору одного из в микроблогов в Twitter. По словам осведомителя, наследник экс-президента побывал в Донбассе еще на прошлой неделе.

В сообщении визитер фигурирует как "Саша стоматолог". Мол, приезжал он с некогда председателем Службы безопасности Украины (СБУ) Александром Якименко.

"Привезли 15 человек экспертов для оценки перспективных объектов инфраструктуры (предприятия, жилые дома, недострои, коммунальные предприятия). Они же ставили спецов на посмотреть",

– заверил блогер.

По его версии, "Москва готовит ДНР к автономии в составе Украины", где Янукович возьмет в свои руки бразды правления. "Будет царем", – заключил информатор.







