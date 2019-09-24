Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Нафтогаз" обогатился за счет России

Фото: www.globallookpress.com
Компания удвоила прибыль, благодаря транзиту российского газа

Чистая прибыль компании "Нафтогаз" с января по июнь 2019 года выросла в 1,8 раза относительно аналогичного периода прошлого года. Это связано в том числе с ростом транзита российского газа.

Согласно информации, размещенной на сайте компании, ее доход от реализации в первом полугодии 2019 года снизился на 0,9%, тогда как валовая прибыль увеличилась на 22,2%. Таким образом, компания заработала 24,7 миллиарда гривен – почти миллиард долларов.

Такой рост связан, в частности, с увеличением транзита российского газа.

"Группа достигла такого показателя в основном за счет улучшения финансового результата сегментов "Интегрированный газовый бизнес" и "Транзит природного газа"", 

отметили в пресс-службе "Нафтогаза".

В сентябре 2019 транзит российского газа через Украину увеличился из-за ограничения права "Газпрома" использовать дополнительные мощности немецкого газопровода Opal. Сейчас стороны ведут переговоры о заключении нового газового контракта на транзит после 2019 года. Очередной раунд переговоров пройдет в октябре.

Карина СИРАЗОВА
новости партнеров
Загрузка...

США и Польша придумали способ остановить работу "Северного потока – 2"

Времени остается все меньше, но Вашингтон судорожно пытается помешать строительству газопровода

Россию оставят без ЧМ-2022 по футболу

Спортсменов накажут за чужие нарушения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей