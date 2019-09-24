Компания удвоила прибыль, благодаря транзиту российского газа

Чистая прибыль компании "Нафтогаз" с января по июнь 2019 года выросла в 1,8 раза относительно аналогичного периода прошлого года. Это связано в том числе с ростом транзита российского газа.

Согласно информации, размещенной на сайте компании, ее доход от реализации в первом полугодии 2019 года снизился на 0,9%, тогда как валовая прибыль увеличилась на 22,2%. Таким образом, компания заработала 24,7 миллиарда гривен – почти миллиард долларов.

Такой рост связан, в частности, с увеличением транзита российского газа.

"Группа достигла такого показателя в основном за счет улучшения финансового результата сегментов "Интегрированный газовый бизнес" и "Транзит природного газа"",

– отметили в пресс-службе "Нафтогаза".

В сентябре 2019 транзит российского газа через Украину увеличился из-за ограничения права "Газпрома" использовать дополнительные мощности немецкого газопровода Opal. Сейчас стороны ведут переговоры о заключении нового газового контракта на транзит после 2019 года. Очередной раунд переговоров пройдет в октябре.