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Украина не планирует забирать корабли и вооружение, оставшееся в Крыму после воссоединения полуострова с Россией весной 2014 года. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью BBC.
"В нашей стратегии мы не рассчитываем на такой сценарий",
– ответил он на вопрос, нужны ли Украине корабли, техника и вооружение, которые остались в Крыму.
Что же касается трех катеров, которые были задержаны российскими пограничниками во время инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года, то, по словам министра, в настоящее время идут переговоры об их возвращении. "Но я не могу сказать, что вижу какой-то прогресс в этом", – добавил он.
После событий весны 2014 года в портах Крыма осталось более 30 кораблей и вспомогательных судов различного назначения. Россия неоднократно предлагала Украине забрать их, но ответа так и не получила.
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