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Украина отказалась от кораблей в Крыму

Незалежная подарила Крыму корабли
Фото: www.globallookpress.com
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Киев с легкость расстался с техникой

Украина не планирует забирать корабли и вооружение, оставшееся в Крыму после воссоединения полуострова с Россией весной 2014 года. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью BBC.

"В нашей стратегии мы не рассчитываем на такой сценарий",

ответил он на вопрос, нужны ли Украине корабли, техника и вооружение, которые остались в Крыму.

Что же касается трех катеров, которые были задержаны российскими пограничниками во время инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года, то, по словам министра, в настоящее время идут переговоры об их возвращении. "Но я не могу сказать, что вижу какой-то прогресс в этом", – добавил он.

После событий весны 2014 года в портах Крыма осталось более 30 кораблей и вспомогательных судов различного назначения. Россия неоднократно предлагала Украине забрать их, но ответа так и не получила.

Карина СИРАЗОВА
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