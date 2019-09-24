Запад наплевал на шестого президента Украины, как и на его предшественника

Глава Незалежной отправился в Нью-Йорк, однако был разочарован американским приемом. Как оказалось, Владимиру Зеленскому не дали слова в главном зале Генеральной ассамблеи ООН.

Буквально в прошлом году подобный конфуз произошел с предшественником шестого президента Украины Петром Порошенко, напоминает Страна.ua. Издание приводит список выступающих сегодня, 24 сентября, и завтра, где нет имени Зеленского.

Впрочем, не исключено, что он выскажется, но уже не в главном зале, а на дебатах, где делятся своими мнениями общественные деятели, ученые и журналисты.

Ранее стало известно о том, что США не пустили россиян на Генассамблею ООН, не выдав делегации из РФ визы. В Москве оперативно отреагировали на действия Вашингтона.

