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Зеленскому не дали слова в ООН

Зеленскому закрыли рот в ООН
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Запад наплевал на шестого президента Украины, как и на его предшественника

Глава Незалежной отправился в Нью-Йорк, однако был разочарован американским приемом. Как оказалось, Владимиру Зеленскому не дали слова в главном зале Генеральной ассамблеи ООН. 

Буквально в прошлом году подобный конфуз произошел с предшественником шестого президента Украины Петром Порошенко, напоминает Страна.ua. Издание приводит список выступающих сегодня, 24 сентября, и завтра, где нет имени Зеленского.  

Впрочем, не исключено, что он выскажется, но уже не в главном зале, а на дебатах, где делятся своими мнениями общественные деятели, ученые и журналисты.  

Ранее стало известно о том, что США не пустили россиян на Генассамблею ООН, не выдав делегации из РФ визы. В Москве оперативно отреагировали на действия Вашингтона. 

Ксения АНДРЕЕВА
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