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Над женой Зеленского насмехаются за неудачные образы

Над женой Зеленского в мешковатых штанах насмехаются даже украинцы
Елена и Владимир Зеленские. Фото: www.globallookpress.com
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Первую леди Незалежной критикуют за каждый выход в свет

Некогда жена обычного украинского комика Елена Зеленская превратилась в первую леди страны и, соответственно, оказалась в плену всеобщего внимания. Местные журналисты чуть ли не под микроскопом рассматривают образ жены президента и не всегда лестно отзываются о ее нарядах.

Более того, многие украинцы в открытую смеются над Еленой. Например, Зеленской досталось за бежевые туфли, как у жены израильского премьера Сары Нетаньяху.

Впрочем, за лето стилистов первой леди поднатаскали. Если раньше на них обрушивались горы критики, то сейчас у злопыхателей становится все меньше поводов для пересудов.

Так, сопровождая мужа в США сегодня, 24 сентября, его супруга надела бежевый брючный костюм. Под пиджаком у нее виднелась обычная черная кофточка.

Елена и Владимир Зеленские. Фото: facebook /president.gov.ua

Впрочем, классические костюмы – это визитная карточка Зеленской. Раньше она выбирала мешковатые штаны, которые приводили в ужас украинцев.

Так, кадры с официального визита президентской четы в Брюссель, напоминает OBOZREVATEL, вызвали волну возмущений в Незалежной. Классический костюм в сочетании с футболкой и кедами на главной женщине Украины граждане страны не поняли.

Также от соотечественников Елене попадало и за дешевые платья от украинских дизайнеров. Однако в последнее время она не экономит на нарядах, сменив стиль на new look. Подобные модели предпочитает, в том числе, жена президента США Мелания Трамп.

Кстати, Зеленскую поймали на подражании последней. Также, по мнению украинцев, первая леди копировала  свою предшественницу Марину Порошенко и российскую телеведущую Ольгу Скабееву

Ксения АНДРЕЕВА
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