Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Депутат Бундестага возмутилась немецкими визами для россиян из Донбасса

Немцы возмутились европейскими визами для россиян из Донбасса
Фото: www.globallookpress.com
Власти ФРГ признали полученные жителями народных республик по указу Путина паспорта РФ

Германия оформляет визы людям из ДНР и ЛНР, которые предоставляют российские паспорта. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на соответствующий запрос депутата от Свободной демократической партии Ренаты Альт.

Из ответа следует, что правительство ФРГ не делает различий между обычными паспортами РФ и теми, которые выдаются по апрельскому указу президента Владимира Путина жителям мятежного Донбасса по ускоренной процедуре из гуманитарных целей.

Отмечается, что немецкие власти с апреля выдали почти 100 тыс. виз владельцам российских документов. Однако не уточняется, сколько их было выдано обладателям таких паспортов с ДНР и ЛНР.

Одновременно, говорится в ответе, правительство Германии "раскритиковало указ Путина, подчеркнув, что он представляет собой нарушение суверенитета Украины и противоречит целям Минского соглашения".

Однако власти ФРГ не просчитывают последствий своих действий, указывается в статье. "В то время как Эстония не признает путинские паспорта, в Германии говорят, что все еще ждут общеевропейского решения", – пишет издание.

Ранее сегодня стало известно, что заявления на получение российского гражданства по упрощенной схеме подали почти 90 тыс жителей Донецкой и Луганской народных республик. При этом более 35 тыс дончан уже получили паспорта РФ, сообщает RT.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

США и Польша придумали способ остановить работу "Северного потока – 2"

Времени остается все меньше, но Вашингтон судорожно пытается помешать строительству газопровода

Россию оставят без ЧМ-2022 по футболу

Спортсменов накажут за чужие нарушения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей