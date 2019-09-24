Власти ФРГ признали полученные жителями народных республик по указу Путина паспорта РФ

Германия оформляет визы людям из ДНР и ЛНР, которые предоставляют российские паспорта. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на соответствующий запрос депутата от Свободной демократической партии Ренаты Альт.

Из ответа следует, что правительство ФРГ не делает различий между обычными паспортами РФ и теми, которые выдаются по апрельскому указу президента Владимира Путина жителям мятежного Донбасса по ускоренной процедуре из гуманитарных целей.

Отмечается, что немецкие власти с апреля выдали почти 100 тыс. виз владельцам российских документов. Однако не уточняется, сколько их было выдано обладателям таких паспортов с ДНР и ЛНР.

Одновременно, говорится в ответе, правительство Германии "раскритиковало указ Путина, подчеркнув, что он представляет собой нарушение суверенитета Украины и противоречит целям Минского соглашения".

Однако власти ФРГ не просчитывают последствий своих действий, указывается в статье. "В то время как Эстония не признает путинские паспорта, в Германии говорят, что все еще ждут общеевропейского решения", – пишет издание.

Ранее сегодня стало известно, что заявления на получение российского гражданства по упрощенной схеме подали почти 90 тыс жителей Донецкой и Луганской народных республик. При этом более 35 тыс дончан уже получили паспорта РФ, сообщает RT.

