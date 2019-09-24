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Трамп объяснил "заморозку" средств для Украины

Заморозка в США: Зеленского пинают со всех сторон
Фото: www.globallookpress.com
Хозяин Овального кабинета требует от Европы выделять больше денег Незалежной

Буквально накануне намеченной на 25 сентября встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп заявил, что и далее будет задерживать выделение военной финансовой помощи Киеву. С таким неприятным для украинца откровением американец выступил в комментарии CBS News по поводу продолжающегося скандала из-за июльского разговора глав двух государств.

По убеждению Трампа, странам Европы следует больше выделять денег Украине, чем Соединенным Штатам. Судя по этой реплике, хозяин Белого дома хочет выпотрошить европейские карманы на помощь Незалежной так же, как и для бюджета коллективного НАТО.

"Мы же выплачиваем деньги. Очень важно чтобы Германия, Франция, другие страны вкладывали деньги тоже. Это и было моим недовольством с самого начала", – сказал Трамп, беседуя с журналистами на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Также сегодня американский президент перед завтрашним диалогом с Зеленским подтвердил, что ранее заблокировал военную помощь Украине в размере почти $400 млн аккурат за неделю до телефонного разговора с шестым главой Незалежной. По его словам, он сделал это, "чтобы другие страны вложили деньги".

Вероятно, бывшего комика ждут не очень воодушевляющие переговоры с главой США. А тут еще сегодня ему не дали слова в главном зале Генеральной ассамблеи ООН.

Впрочем, у самого Трампа бывают семь пятниц на неделю – утром пожурил, вечером похвалил.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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