Бывший комик ожидает от Вашингтона вечной поддержки Киева

В преддверии первой встречи с президентом США Дональдом Трампом лидер Украины Владимир Зеленский открыл новые географические горизонты, заявив, что его страна является самой большой в Европе. С таким спичем он выступил в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник, 24 сентября.

"Мы ожидаем от США поддержки. Не нужна только помощь, мы и так сильное государство, наибольшее в Европе. И у нас очень умные люди. Хочу, чтобы США всегда поддерживали Украину в борьбе с агрессией и с войной", – цитирует ТАСС пана Зеленского.

Он заметил, что ему кажется, "что так и есть, так и будет", и предположил, что встреча с Трампом "будет очень теплой".

Ранее сегодня американский лидер сказал журналистам о том, что Вашингтон не будет оказывать финансовую помощь Киеву больше, чем страны Европы. Трамп подчеркнул, что США оставляют за собой право приостановить ее, пока дополнительную поддержку Незалежной не начнет предоставлять Евросоюз.

Между тем, член Совфеда Алексей Пушков считает, что на самом деле хозяин Белого дома просто не желает тратить деньги на Украину, поскольку, по его расчетам, Штаты платят украинцам совсем не больше, нежели Брюссель. Об этом сенатор написал в своем Twitter.



"ЕС не слишком активно финансирует Украину, но все же выделил ей больше, чем США, которые за 5 лет дали Киеву от силы 3 млрд (на 2017 Киев получил от США всего 1,3 млрд долл., причем в основном на военные цели). Т.е., дело не в ЕС. Трамп просто не хочет тратить деньги на Украину", – предположил Пушков.