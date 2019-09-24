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Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предоставят слово на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Шестому президенту Незалежной разрешат высказаться завтра, 25 сентября, в ходе общих дебатов, сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель, подчеркнув статусность мероприятия.
"Его выступление открывает второй день этих дебатов, и это очень весомо", – цитирует ее "Интерфакс-Украина".
Напомним, ранее говорилось, что Зеленскому, как и в прошлом году его предшественнику Петру Порошенко, отказали в выступлении в главном зале Генассамблеи ООН.
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