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Украинского президента выслушают в ООН на общих основаниях

Владимир Зеленский выступит на дебатах

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предоставят слово на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Шестому президенту Незалежной разрешат высказаться завтра, 25 сентября, в ходе общих дебатов, сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель, подчеркнув статусность мероприятия.

"Его выступление открывает второй день этих дебатов, и это очень весомо", – цитирует ее "Интерфакс-Украина".

Напомним, ранее говорилось, что Зеленскому, как и в прошлом году его предшественнику Петру Порошенко, отказали в выступлении в главном зале Генассамблеи ООН.

Ксения АНДРЕЕВА
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