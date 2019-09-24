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Украинская ГТС останется с газом только одного российского поставщика

Украинской трубе доживать исключительно на топливе
Фото: www.globallookpress.com
Отечественный монополист развеял мифы руководства Незалежной по разнообразию газовых продавцов

В России по законодательству существует лишь один экспортер трубопроводного газа на Украину, а именно "Газпром", и пока нет планов изменить данное положение дел. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Так он прокомментировал журналистам заявление министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля о том, что Киев рассмотрит возможность закупки определенного объема голубого топлива из России. По его словам, продавцом может выступить не только "Газпром", "там есть и другие поставщики, другие компании, которые могут это делать".

"Имелось в виду то, что европейское законодательство не ограничивает доступ к газотранспортной инфраструктуре", – цитирует РИА "Новости" Новака.

Министра попросили уточнить, как идею украинца можно осуществить в условиях законодательства РФ, согласно которому лишь "Газпром" имеет право на экспорт трубопроводного газа. Новак отправил СМИ с этим вопросом в Киев.

"Спросите у украинских законодателей, которые такое законодательство приняли. У нас единый экспортер и здесь никаких нет изменений и планов по изменению", – резюмировал российский министр.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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