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В России по законодательству существует лишь один экспортер трубопроводного газа на Украину, а именно "Газпром", и пока нет планов изменить данное положение дел. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Так он прокомментировал журналистам заявление министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля о том, что Киев рассмотрит возможность закупки определенного объема голубого топлива из России. По его словам, продавцом может выступить не только "Газпром", "там есть и другие поставщики, другие компании, которые могут это делать".
"Имелось в виду то, что европейское законодательство не ограничивает доступ к газотранспортной инфраструктуре", – цитирует РИА "Новости" Новака.
Министра попросили уточнить, как идею украинца можно осуществить в условиях законодательства РФ, согласно которому лишь "Газпром" имеет право на экспорт трубопроводного газа. Новак отправил СМИ с этим вопросом в Киев.
"Спросите у украинских законодателей, которые такое законодательство приняли. У нас единый экспортер и здесь никаких нет изменений и планов по изменению", – резюмировал российский министр.
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