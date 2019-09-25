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Киеву подсказали способ заработать на Москве

Киеву подсказали способ заработать на Москве
Фото: www.globallookpress.com
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Украинцев призвали пользоваться возможностью торговли с Россией

Киеву стоит принять предложение "плохой России" – возможность осуществлять транзит газа и экспортировать свои товары. Об этом заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112 Украина".

"Сегодня нам перекрыли по 14 группам переработки продовольствия, и Польша нам, таким европейским, закрыла окно в Европу – вдвое сократила разрешения (на перевозки) – из-за нашей коррупции. И мы сейчас закрыты, а в это время “плохая Россия” открывает нам рынки сбыта и транзит",

сказал экс-чиновник.

По его словам, европейские страны не делают стране таких предложений, а, напротив, перекрывают возможные пути. Червоненко отметил, что украинским властям надо перестать навешивать ярлыки на Россию и воспользоваться предоставляемыми возможностями.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-июне 2019 года уменьшился на 2,13 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – это почти 6,95 миллиарда долларов. При этом российский экспорт вырос на 2,64 процента, а импорт из Украины сократился более чем на десять процентов.

Карина СИРАЗОВА
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