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Зеленский проговорился про внешнее давление

Зеленский проговорился про внешнее давление
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Глава Незалежной дал интервью российским журналистам

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что на него оказывают давление. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Евгения Попова о ходе расследования на Украине коррупционного дела, в котором замешан сын бывшего вице-президента США Джо Байдена – главного выдвиженца на роль следующего президента США от Демократической партии.

"На меня никто не может давить, потому что я президент Украины. На меня может оказывать давление только один человек: мой сын, которому 6 лет", – заявил Зеленский.

Таким образом лидер Незалежной ушел от ответа на вопрос, просил ли его глава Белого дома Дональд Трамп привести компромат на Байдена-младшего, отметила в своем телеграм-канале телеведущая Ольга Скабеева. Встреча президентов Украины и США назначена на полях сессии Генассамблеи в Нью-Йорке 25 сентября.

Николай ВИКТОРОВ
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