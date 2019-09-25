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Европа поверила в продолжение транзита газа через Украину

Европа поверила в возможность получать газ через Украину
Фото: pixabay.com
В работе над новым соглашением Москвы и Киева отметили "импульс"

Воодушевляющая атмосфера на последних переговорах России, Украины и Еврокомиссии по газу дала Европе надежду на благополучное подписание нового транзитного договора до конца действия предыдущего. Об этом заявил участник трехсторонних консультаций от ЕК Марош Шефчович.

По его словам, все стороны были настроены "позитивно" и "конструктивно", поэтому встреча 19 сентября прошла "намного лучше, чем в прошлый раз перед летом". В связи с этим Шефчович рассчитывает, что в октябре стороны продвинутся еще дальше:

"Теперь у нас есть импульс, и мы в Еврокомиссии сделаем все возможное, чтобы сохранить его и обеспечить, чтобы к концу года у нас было соглашение", – передает RT слова представителя ЕК.

До трехсторонних переговоров в октябре Москва и Киев должны попробовать найти согласие в двустороннем формате. Действующий контракт на поставку российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце 2019 года.

Николай ВИКТОРОВ
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