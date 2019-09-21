"Нафтогаз" специально задирает стоимость за голубое топливо

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак считает, что Незалежная не пытается идти навстречу России в вопросе транзита газа.

"Очевидно, что Украина предлагает исключительно те варианты, которые её устраивают. Пока это не похоже на поиск компромиссов. Цифры очень высокие, и вряд ли это устроит Россию",

– цитирует его RT.

По мнению эксперта, возможно, что "Нафтогаз" скоро предложит более реальный цифры по транзиту. При этой действия компании показывают, что они не готовы к компромиссу.

Ранее в "Нафтогазе" заявили, что рассчитали тарифы на транзит российского газа в Европу через ГТС Украины на ближайшие пять лет.