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Украинский политолог и экономист Александр Дудчак считает, что Незалежная не пытается идти навстречу России в вопросе транзита газа.
"Очевидно, что Украина предлагает исключительно те варианты, которые её устраивают. Пока это не похоже на поиск компромиссов. Цифры очень высокие, и вряд ли это устроит Россию",
– цитирует его RT.
По мнению эксперта, возможно, что "Нафтогаз" скоро предложит более реальный цифры по транзиту. При этой действия компании показывают, что они не готовы к компромиссу.
Ранее в "Нафтогазе" заявили, что рассчитали тарифы на транзит российского газа в Европу через ГТС Украины на ближайшие пять лет.
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