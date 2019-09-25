Запад оценил шансы Украины в войне с Россией

ВСУ сделали гигантский скачок вперед

С 2014 года военные расходы Украины выросли в несколько раз. Если в 2013 году бюджет ВСУ равнялся 15,2 млрд гривен, в 2018-м он вырос до рекордных 86,14 млрд гривен. В долларовом эквиваленте из-за инфляции скачок не столько значительный, но все равно, по мнению западных экспертов, армия Украины стала намного боеспособнее после начала конфронтации с Россией. Численность вооруженных сил выросла с 120 тыс. до 250 тыс. человек. В ВВС насчитывается 71 истребитель четвертого поколения Су-27 и МиГ-29, количество летных часов увеличено с 36 до 46 летных часов в год. Этого, к слову, тоже недостаточно.

Украина спешно и по возможности ремонтирует комплексы ПВО, включая С-300ПС и "Бук-М1". Конечно, они уступают современным российским образцам, но все равно достаточно эффективны. У украинцев есть РСЗО "Ольха", крылатая ракета "Нептун" и ОТРК "Гром", который подают не иначе как конкурента "Искандера".

Главный вопрос, который беспокоит Запад, сможет ли украинская армия на равных противостоять российской хоть какое-то время, пока не подоспеют отборные части НАТО.

По мнению журнала The National Interest, помощь США Украине была несущественной. Самая существенная поставка – "Джавелины", которые, согласно договоренностям, нельзя привозить в зону боевых действий. Сейчас в Конгрессе решают, разрешить ли поставку Украине ПТУРов. Однако есть сомнение, что они вообще нужны ВСУ, так как у бойцов ДНР и ЛНР нет авиации. До этого американцы поставляли лишь стрелковое оружие, контрбатарейные РЛС, приборы ночного видения, подержанные "Хамви".

Как считает NI, в США понимают, что поставка более серьезного вооружения, например, самоходок М109, приведет только к эскалации. Россия перебросит к украинской границе еще больше военной техники и будет публично обвинять Вашингтон в разжигании войны.

Поэтому Украина не получит от США системы Patriot, которые Киев уже пытался купить. А без современных ЗРК ВСУ просто не смогут противостоять боевой авиации России, которая находится сейчас на весьма достойном уровне и, кроме всего прочего, получила закалку в Сирии.



Украине нужно много новых танков, БТР, БМП, а не загадочных ракетных комплексов, которые еще неизвестно, когда уйдут в серию. Одно дело выкладывать видео с испытаний для социальных сетей, и другое, поставить комплексы на боевое дежурство.

На данный момент у Украины нет шансов, и противостоять России могут только хорошо подготовленные подразделения НАТО, хотя ВСУ за четыре года сделали больший скачок, чем за предыдущие 20 лет.