Украина войдет в историю США из-за импичмента Трампу

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Украину ждет "не очень веселая перспектива". Она
войдет в историю США как страна, связанная с началом процедуры импичмента Дональда
Трампа, написал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.
"Но теперь все понимают, на что мы способны", – добавил он.
Щоб далі не відбувалося, в історії Штатів Україна залишиться як країна, що призвела до початку процедури імпічменту президента США. Не дуже весела перспектива. Але тепер всі розуміють, на що ми здатні😎— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 25 сентября 2019 г.
25 сентября председатель палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Основанием для отрешения президента от должности стал телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Будет проведено расследование действий главы государства, по итогам которого будет принято решение, достаточны ли основания для вынесения Трампу импичмента.
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