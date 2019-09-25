Украина войдет в историю США из-за импичмента Трампу

Экс-глава МИД Украины нашел повод для гордости

Украину ждет "не очень веселая перспектива". Она войдет в историю США как страна, связанная с началом процедуры импичмента Дональда Трампа, написал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.



"Но теперь все понимают, на что мы способны", – добавил он.

Щоб далі не відбувалося, в історії Штатів Україна залишиться як країна, що призвела до початку процедури імпічменту президента США. Не дуже весела перспектива. Але тепер всі розуміють, на що ми здатні😎 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 25 сентября 2019 г.

25 сентября председатель палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Основанием для отрешения президента от должности стал телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Будет проведено расследование действий главы государства, по итогам которого будет принято решение, достаточны ли основания для вынесения Трампу импичмента.