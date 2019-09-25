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Спикер палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила, что Конгресс запускает процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
По его словам, политик своими действиями предал национальную безопасность, а также целостность выборов. Пелоси подчеркнула, что последней каплей стал разговор Трампа с Владимиром Зеленским. В Конгрессе считают, что во время переговоров американский глава потребовал от коллеги начать расследование против Хантера Байдена – сына кандидата в президенты США Джо Байдена, передает Washington Post.
Трамп отреагировал на эту новость в своем аккаунте в Twitter.
"Такой важный день в ООН, так много работы и так много успеха – и демократы целенаправленно должны были это разрушить и испортить с помощью множества срочных новостей из серии "охота на ведьм". Так плохо для нашей страны",
– написал он.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев считает, что у противников Трампа не получится добиться его отставки.
"В первую очередь, нужно удостовериться, что президент совершил преступление. Причем, речь должна идти о серьезном преступлении, тяжком, а не о нарушении правил парковки или уличного движения, например", - цитирует его НСН.
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