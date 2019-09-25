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В Конгрессе США запустили процедуру импичмента Трампа

До конца года уйдет: в Конгрессе США подняли бунт против Трампа
Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Политик рискует потерять власть до выборов

Спикер палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила, что Конгресс запускает процедуру импичмента президента Дональда Трампа.

По его словам, политик своими действиями предал национальную безопасность, а также целостность выборов. Пелоси подчеркнула, что последней каплей стал разговор Трампа с Владимиром Зеленским. В Конгрессе считают, что во время переговоров американский глава потребовал от коллеги начать расследование против Хантера Байдена – сына кандидата в президенты США Джо Байдена, передает Washington Post.

Трамп отреагировал на эту новость в своем аккаунте в Twitter.

"Такой важный день в ООН, так много работы и так много успеха – и демократы целенаправленно должны были это разрушить и испортить с помощью множества срочных новостей из серии "охота на ведьм". Так плохо для нашей страны",

написал он.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев считает, что у противников Трампа не получится добиться его отставки.

"В первую очередь, нужно удостовериться, что президент совершил преступление. Причем, речь должна идти о серьезном преступлении, тяжком, а не о нарушении правил парковки или уличного движения, например", - цитирует его НСН.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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