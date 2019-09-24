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Владимир Зеленский ожидает, что предстоящая встреча с американским президентом Дональдом Трампом будет продуктивной, сообщила пресс-служба главы государства.
"Я думаю, что у нас будет предметная, мощная
встреча"
– добавил президент. Он также подчеркнул, что Украине нужна поддержка Соединенных Штатов.
Ранее Трамп поручил исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвейни на время заблокировать военную помощь Незалежной.
С 23 по 26 сентября Владимир Зеленский находится с визитом в США. По данным офиса украинского президента, глава государства выступит на сессии Генассамблеи ООН, проведет ряд встреч, в том числе с Трампом 25 сентября. Президент США намерен обсудить с Зеленским возможности сотрудничества двух стран в сфере энергетики, расширения торговли, а также необходимость продолжения реформирования экономики Украины.
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