Украинский политик надеется на возвращение помощи США после личной встречи

Владимир Зеленский ожидает, что предстоящая встреча с американским президентом Дональдом Трампом будет продуктивной, сообщила пресс-служба главы государства.

"Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча"



– добавил президент. Он также подчеркнул, что Украине нужна поддержка Соединенных Штатов.

Ранее Трамп поручил исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвейни на время заблокировать военную помощь Незалежной.

С 23 по 26 сентября Владимир Зеленский находится с визитом в США. По данным офиса украинского президента, глава государства выступит на сессии Генассамблеи ООН, проведет ряд встреч, в том числе с Трампом 25 сентября. Президент США намерен обсудить с Зеленским возможности сотрудничества двух стран в сфере энергетики, расширения торговли, а также необходимость продолжения реформирования экономики Украины.