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Зеленский попытается изменить мнение Трампа об Украине

Зеленский попытается изменить мнение Трампа об Украине
Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Украинский политик надеется на возвращение помощи США после личной встречи

Владимир Зеленский ожидает, что предстоящая встреча с американским президентом Дональдом Трампом будет продуктивной, сообщила пресс-служба главы государства.

"Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча" 

добавил президент. Он также подчеркнул, что Украине нужна поддержка Соединенных Штатов.

Ранее Трамп поручил исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвейни на время заблокировать военную помощь Незалежной.

С 23 по 26 сентября Владимир Зеленский находится с визитом в США. По данным офиса украинского президента, глава государства выступит на сессии Генассамблеи ООН, проведет ряд встреч, в том числе с Трампом 25 сентября. Президент США намерен обсудить с Зеленским возможности сотрудничества двух стран в сфере энергетики, расширения торговли, а также необходимость продолжения реформирования экономики Украины.

Карина СИРАЗОВА
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