Американский лидер настаивает на том, что Незалежная обязана бороться с коррупцией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поддерживает Киев, но украинские власти должны "говорить о коррупции" в своей стране. Эту тему хозяин Белого дома поднял по прибытии в ООН на фоне скандала вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Что мы делаем, ... мы хотим честности от страны, с которой мы имеем дело. Я считаю, что с новым президентом вы увидите больше честности. Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы эта страна была честная. Очень важно говорить о коррупции. Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой имеется коррупция?" – цитирует РИА "Новости" Трампа.

Телефонный диалог, оказавшийся сейчас в центре внимания, произошел еще в июле. Однако недавно в СМИ просочилась информация о том, сотрудник американской разведки счел его тревожным и направил жалобу вышестоящему руководству. Он ожидал, что оно передаст детали разговора Трампа с Зеленским в конгресс, но этого не произошло.

Ранее в понедельник, 23 сентября, газета WSJ сообщила, что лидер США по телефону убеждал нового главу Незалежной начать расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена – Хантера Байдена, замешанного в коррупционном скандале Burisma Group на Украине.

В свою очередь, глава украинского МИД Вадим Пристайко в интервью "Громадьскому" сказал, что Трамп не оказывал давления в данном вопросе на Зеленского. Также он сообщил, что на полях Генассамблеи ООН лидеры обеих стран должны провести почти часовую беседу.

