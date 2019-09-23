Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Трамп требует от Зеленского и Украины честности

Будь честным: Трамп пригрозил отказать в помощи Украине
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраинцы отказались тестировать танк без бокала пива
Американский лидер настаивает на том, что Незалежная обязана бороться с коррупцией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поддерживает Киев, но украинские власти должны "говорить о коррупции" в своей стране. Эту тему хозяин Белого дома поднял по прибытии в ООН на фоне скандала вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Что мы делаем, ... мы хотим честности от страны, с которой мы имеем дело. Я считаю, что с новым президентом вы увидите больше честности. Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы эта страна была честная. Очень важно говорить о коррупции. Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой имеется коррупция?" – цитирует РИА "Новости" Трампа.

Телефонный диалог, оказавшийся сейчас в центре внимания, произошел еще в июле. Однако недавно в СМИ просочилась информация о том, сотрудник американской разведки счел его тревожным и направил жалобу вышестоящему руководству. Он ожидал, что оно передаст детали разговора Трампа с Зеленским в конгресс, но этого не произошло.

Ранее в понедельник, 23 сентября, газета WSJ сообщила, что лидер США по телефону убеждал нового главу Незалежной начать расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена – Хантера Байдена, замешанного в коррупционном скандале Burisma Group на Украине.

В свою очередь, глава украинского МИД Вадим Пристайко в интервью "Громадьскому" сказал, что Трамп не оказывал давления в данном вопросе на Зеленского. Также он сообщил, что на полях Генассамблеи ООН лидеры обеих стран должны провести почти часовую беседу.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

России предложили откупиться от скандала вокруг дела Скрипалей

Отравленный "Новичком" в Эймсбери британец требует баснословную сумму

Их там не было: Эстонию возмутили советские архивы времен Второй мировой войны

Таллин настаивает на 50-летней "оккупации" Советским Союзом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей