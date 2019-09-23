Для проверки военным из Незалежной пригодился опыт немцев

Украинцы не смогли определить основополагающие функции танка Т-64БВ без бокала пива. Чтобы проверить стабилизатор пушки, военные из соседнего государства припомнили опыт знатных пивоваров – немцев.

Впрочем, употребить хмельное пенное солдатам не довелось – во всяком случае, во время теста. Бокал с пивом простоял на краю дула, пока боевая машина совершала различные маневры.

"Самая правильная проверка работы стабилизатора пухи – это пивом. Наверняка многие видели как это делали немцы, но во Львове с нашими танками сделали не хуже",

– пояснил украинский танкист Алексей Бобовников. На кадрах, опубликованных им в Facebook, видно, что напиток выплескивается из емкости, но сам бокал не двигается с места.

"Хоть на что-то львовское пиво годится!", – отреагировал подписчик танкиста.