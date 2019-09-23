Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Украинцы отказались тестировать танк без бокала пива

Украинцы отказались тестировать танк без бокала пива
Фото: http://www.globallookpress.com/
продолжение"Это не кафе": украинцев высекли за демарш в ПАСЕ
Для проверки военным из Незалежной пригодился опыт немцев

Украинцы не смогли определить основополагающие функции танка Т-64БВ без бокала пива. Чтобы проверить стабилизатор пушки, военные из соседнего государства припомнили опыт знатных пивоваров – немцев.   

Впрочем, употребить хмельное пенное солдатам не довелось – во всяком случае, во время теста. Бокал с пивом простоял на краю дула, пока боевая машина совершала различные маневры. 

"Самая правильная проверка работы стабилизатора пухи – это пивом. Наверняка многие видели как это делали немцы, но во Львове с нашими танками сделали не хуже",

пояснил украинский танкист Алексей Бобовников. На кадрах, опубликованных им в Facebook, видно, что напиток выплескивается из емкости, но сам бокал не двигается с места.

"Хоть на что-то львовское пиво годится!", – отреагировал подписчик танкиста.  

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

России предложили откупиться от скандала вокруг дела Скрипалей

Отравленный "Новичком" в Эймсбери британец требует баснословную сумму

Их там не было: Эстонию возмутили советские архивы времен Второй мировой войны

Таллин настаивает на 50-летней "оккупации" Советским Союзом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей