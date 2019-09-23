Киев, как никогда, настроен решительно

На Украине собираются возвести морскую границу с Россией. Об этом заявил начальник Госгидрографии соседней страны Александр Щипцов. Он подчеркнул неизбежность данной меры, поскольку Киев с Москвой до сих пор не разделили Азовское море и Керченский пролив.

"С учетом норм международного морского права и проведенных консультаций с ведущими международными экспертами по вопросам морской делимитации предлагаем рассмотреть возможность начала принудительной переговорной процедуры с Российской Федерацией по вопросам установления морской границы", – заявил Щипцов, передает пресс-служба ведомства.

В противном случае Незалежная не будет чувствовать себя владычицей морской, отметил украинский чиновник. Он привел в пример заграничный опыт, когда по предложенному сценарию состоялась делимитация между Австралией и Восточным Тимором по инициативе последнего. Прецедент случился в прошлом году.