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Принудительно: Украина установит морскую границу с Россией

Принудительно: Украина поделит Азовское и Черное моря
Фото: http://www.globallookpress.com/
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Киев, как никогда, настроен решительно

На Украине собираются возвести морскую границу с Россией. Об этом заявил начальник Госгидрографии соседней страны Александр Щипцов. Он подчеркнул неизбежность данной меры, поскольку Киев с Москвой до сих пор не разделили Азовское море и Керченский пролив. 

 "С учетом норм международного морского права и проведенных консультаций с ведущими международными экспертами по вопросам морской делимитации предлагаем рассмотреть возможность начала принудительной переговорной процедуры с Российской Федерацией по вопросам установления морской границы", – заявил Щипцов, передает пресс-служба ведомства. 

В противном случае Незалежная не будет чувствовать себя владычицей морской, отметил украинский чиновник. Он привел в пример заграничный опыт, когда по предложенному сценарию состоялась делимитация между Австралией и Восточным Тимором по инициативе последнего. Прецедент случился в прошлом году. 

Ксения АНДРЕЕВА
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