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Киеву необходимо пересмотреть подходы к отношениям с Североатлантическим блоком. Об этом заявила депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа", глава комитета по госбезопасности Ирина Верещук.
"Нас не ждут в НАТО. Скорее, Грузию возьмут. И я была очень удивлена, потому что в 2008 году Грузия и Украина имели одинаковую возможность получить ПДЧ (план действий по членству в НАТО – ред). Мы жертвы агрессии, и сегодня серьезно стоит вопрос о включении Грузии в НАТО, а об Украине вообще вопрос не стоит", – сказала она в интервью "112".
По ее мнению, альянс не хочет связываться с Незалежной из-за России. Верещук считает, что для ее страны показательным примером может служить Финляндия, которая не является членом блока.
"Они, наверное, глубже интегрированы в НАТО, чем некоторые страны НАТО, например, Венгрия. Но они говорят: мы даже в конституцию это не будем записывать, нам не нужны проблемы с Россией", – подчеркнула украинка.
Напомним, на Украине в феврале нынешнего года вступил в силу закон, закрепивший в конституции курс страны в ЕС и НАТО.
В конце прошлой недели министр иностранных дел Незалежной Вадим Пристайко сказал, что новое руководство страны не отказывается от планов вступить в альянс. Одновременно он признался, что конкретных сроков по данной процедуре до сих пор нет.
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