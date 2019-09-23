Хозяин "Рошена" пугает украинцев потерей территорий после закупок топлива у "Газпрома"

Энергобезопасность Незалежной оказалась под угрозой. К такому выводу пришел пятый президент страны Петр Порошенко на фоне информации в СМИ о возможной закупке газа Киевом напрямую у Москвы.

"Энергетическая независимость Украины находится под угрозой. Последние переговоры, которые ведутся по привлечению России в газовое снабжение Украины, – это разрушение большей части того, что было сделано", – цитирует экс-лидера RT со ссылкой на его Twitter. Позже пост исчез со страницы.



Ранее такую же обеспокоенность высказала украинский эксперт по энергетическим вопросам Виктория Войцицкая. Она утверждает, что Москва "всегда использовала газ как инструмент для шантажа – политического и экономического" – против Киева. Эксперт поставила в пример новому правительству страны предыдущий кабмин, деятельность которого была направлена, по ее словам, на обеспечение безопасности Украины и ее независимости от России.

В свою очередь, министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель в прошлую пятницу заявил, что Киев допускает возможность закупки российского газа у "Газпрома".

Напомним, 19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры РФ-ЕС-Украина по транзиту нашего топлива европейским потребителям через украинскую ГТС. Никаких договоренностей пока достигнуто не было.

