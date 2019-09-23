Украинская администрация откровенно лжет общественности

Киевские власти пытаются снять с себя ответственность за выполнение ранее согласованных мер по урегулированию в Донбассе. Об этом заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова в понедельник, 23 сентября.

Комментируя слова помощника президента Украины Андрея Ермака о том, что особый статус Донбасса не является "предметом переговоров" ни Минской контактной группы, ни "нормандской четверки", дипломат уличила его в намеренной попытке вести общественность в заблуждение.

"Киев опускается до откровенной лжи в стремлении снять с себя обязательства по комплексу мер. … Отрицая факт обсуждения особого статуса Донбасса в рамках "нормандского формата", господин Ермак, распространяет дезинформацию, поскольку именно в "нормандском формате" и был разработан механизм по введению в силу закона об особом статусе", – подчеркнула Никанорова.

В Донецке допустили, что подобными заявлениями команда Зеленского пытается заигрывать с разбушевавшимися радикалами. Но таким способом урегулирования в Донбассе не достичь.

"Нас ждут очередные пять лет циничного саботажа со стороны Киева своих обязательств по документам минского пакета", – констатировали в МИД ДНР.

Ранее представители украинской стороны отказались подписаться под "формулой Штайнмайера" – дорожной картой предоставления Донбассу особого статуса. Но позже в офисе президента сообщили, что произошло "недоразумение".