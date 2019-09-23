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Теперь официально: Киев объявил бойкот ПАСЕ из-за Москвы

Теперь официально: Киев объявил бойкот ПАСЕ из-за Москвы
Фото: http://www.globallookpress.com/
продолжениеСтать магнитом: Киеву дали совет по "возвращению" Крыма
Незалежная не смогла простить Страсбургу камбэка РФ

Украина отказалась принимать участие в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Москва одна во всем виновата, оправдали свое поведение в Киеве. 

Новая делегация страны-соседки объявила бойкот из-за возвращения РФ, передает РИА "Новости". Впрочем, вряд ли эта новость сильно расстроила других членов ПАСЕ. 

Ранее на решение Украины отреагировал российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, отряд в Страсбурге не заметит потери бойца. А многие участники вздохнут с облегчением. 

Напомним, восстановление России в ПАСЕ этим летом вызвало истерику в Незалежной. Также свое "фи" высказали ряд других стран, в том числе Польша с Грузией. 

Ксения АНДРЕЕВА
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