Американский посланник рассказал украинцам, что их ждет в случае провала минских соглашений

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что в тот момент, когда Незалежная превратится в процветающее демократическое государство, она тут же "как магнит" притянет к себе утраченные территории. Об этом американец поведал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Он рассказал ему, какой план ждет руководство страны в случае невозможности выполнить минские соглашения.

"Украина, которая является успешным демократическим государством, все больше процветает и интегрируется с Европой, стремится к членству в ЕС и НАТО. Это успешная Украина, и именно такая Украина станет магнитом для возвращения своих оккупированных территорий – они тоже захотят стать частью этой Украины", – считает смотрящий по Незалежной из Госдепа.

Он отметил, что жители РФ наблюдали, как украинцы поменяли разочаровавшее их правительство.

Волкер вспомнил и о новом статусе Крыма, который полуостров имеет после референдума весной 2014 года. По его словам, в Вашингтоне "не верили, что Россия действительно вторгнется на Украину, не верили, что Россия действительно захватит Крым".

Пользователи интернета раскритиковали ответы американца (далее пунктуация и орфография сохранены оригиналов – ред.):

"Единственное, что я понял со слов Курта ,что Украина процветает", "Хозяин приехал...", "Спектакль", "Это очень комичное интервью)", "К большому сожалению Украине ещё долго придется поднимать уровень жизни до российского,а тем более значительно превзойти его,так что назад крымчане попросятся не скоро", "Народ отстаивает сильную демократическую систему в Украине .... ребята с сша походу реально считают всех идиотами, общение как с аборигенами".

