Зеленский показал себя на Генасамблее во всей красе, тряся с трибуны пулькой

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на прениях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и проявил себя жалкой копией предыдущего лидера страны Петра Порошенко. Бывший комик тоже приехал в Нью-Йорк не с пустыми руками и продемонстрировал почти пустому залу некую пулю в качестве символа "русской агрессии".

"Вот она. 12,7 миллиметра, которые остановили жизнь. Это стоит всего десять долларов. И, к сожалению, сейчас на нашей планете это стоимость человеческой жизни", – заявил он.

По словам Зеленского, от такой пули в Донбассе погиб украинский оперный певец Василий Слипак.

"Вы, возможно, слышали его потрясающее пение, но, к сожалению, больше вы его никогда не услышите. Из-за чего? Из-за какого предмета?" – вопрошал лидер Незалежной.

Дальше он напомнил, что война длится больше пяти лет, что на ней погибли свыше 13 тыс человек, ранены 30 тыс, а еще полтора миллиона вынуждены покинуть свои дома.

"В современном мире, где мы с вами живем, больше нет чужой войны. Никто из вас не может чувствовать себя в безопасности, когда идет война в Украине, когда идет война в Европе. Роковой может стать мысль, что вас это все не касается и никогда не коснется", – сказал президент.



В соцсетях активно комментируют потрясавшего с трибуны пулей заявления Зеленского.

"Жалкая подделка: Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в ведении войны против Украины в центре Европы", – написала журналист Ольга Скабеева.

"Аааа!!! Зеленский, как и Порошенко, приехал не с пустыми руками. С трибуны ООН он сейчас демонстрирует пулю (кажется 12,7 мм), которой убило кого-то из украинцев. Старая шарманка снова в деле!", – говорится на странице "Зрада чи Перемога".

"всё таки украинский президент – это диагноз", – считает kononenkome.

Аааа!!! Зеленский, как и Порошенко, приехал не с пустыми руками. С трибуны ООН он сейчас демонстрирует пулю (кажется 12,7 мм), которой убило кого-то из украинцев. Старая шарманка снова в деле! https://t.co/oKh0FAuNqf pic.twitter.com/BD22G4dZGZ — Александр Коц (@sashakots) September 25, 2019

Пользователи дружно вспоминают, как раньше их радовал пан Порошенко, демонстрировавший с разных трибун то какие-то куски пробитых автобусов, то якобы паспорта российских военных.

