Киев пошел по пути Тбилиси и имеет дело с тяжелым замороженным конфликтом

Украина может повторить судьбу ослабленной Грузии, которая окончательно лишилась контроля над Абхазией и Южной Осетией. В ближайшее время Киеву придется иметь дело с замороженными на годы конфликтами в Крыму и Донбассе, при том патовая ситуация может затянуться на годы.

Авторы The National Interest решили сравнить конфликты на Украине и в Грузии, после чего сумели найти как общие, так и отличительные черты.

В случает с Грузией, Россия еще в 1991 году поддержала Абхазию и Южную Осетию, а затем, в 2008 году разразился настоящий конфликт или "операция по принуждению к миру", когда солдаты воевали под российским флагом.

На Украине действуют отряды ДНР и ЛНР, которые поддерживают из России, но формально армия РФ участия в конфликте не принимает.

После конфликта 08.08.08 Запад не долго "дулся" на Россию, хотя та использовала даже бомбардировщики Ту-22М. А вот в случае с Украиной последовали санкции, отказ Франции передать "Мистрали" и многое другое.

Ввод войска в 2008 году в Южную Осетию, Россия мотивировала это защитой осетинов от геноцида. Кроме того, надо было наказать за гибель российских миротворцев. В данный момент Москва уверяет, что защищает русскоязычное население Украины от украинцев-националистов, параллельно обвиняя Запад и США в попытках организовать "Майданы" и "цветные революции".

По мнению NI, ситуации в Грузии и на Украине в этом смысле похожи. Правда, ради справедливости стоит отметить, что если приехать в Абхазию и спросить местных жителей о воссоединении с Грузией, можно получить очень горячий ответ. В Донбассе также много противников киевских властей, и положение, наверно, еще более сложное.

По мнению западных экспертов, Грузия и Украина стали более подвержены влиянию России из-за плохого государственного управления и низкого уровня жизни населения. Национализм только вредит Киеву и Тбилиси и не приводит ни к чему хорошему. Политика Михаила Саакашвили во многом спровоцировала события 2008 года. А "Правый сектор" на Украине отпугивает европейцев.

Донбасс, как и Южная Осетия и Абхазия, по оценке американского журнала, станут своеобразными полюсами коррупции, как это часто бывает с непризнанными республиками. И как показала война 2008 года, конфликты могут легко перейти из холодной в горячую фазу. На Западе считают, что Россия постарается захватить часть Украины, чтобы Крым соединялся с Россией не только известным мостом. В России на это неоднократно заявляли, что будут соблюдать Минские договоренности и даже не думают о том, чтобы захватить какие-то территории.