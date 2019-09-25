Лидер Незалежной в США выразил надежду, что его речь в Генассамблее станет тем, что потомки назовут "15 минут, изменившие мир"

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что разговоры о возможности Третьей мировой войны, которая может быть последней для человечества, являются осознанием угрозы глобального конфликта, а "не анонсом". Об этом он заявил с трибуны Генассамблеи ООН в ходе общих дебатов на 74-й сессии в Нью-Йорке.

Бывший комик, порассуждав немного о политическом театре, "где играют роли, декларируют свету намерения, которые затем перечеркиваются темными делами", напомнил полупустому залу, что он выступает не просто с трибуны, не со сцены, а из места, где закладываются "основы сценария" для жизни 7,5 млрд землян.

"Признаюсь, мне очень хотелось бы, чтобы эту речь когда-то назвали "15 минут, изменившие мир". Но я прекрасно понимаю: изменить то, что существует тысячи лет, за 15 минут просто невозможно. А поведенческие теории говорят, что война является неотъемлемой составляющей человеческой сущности. Но мир меняется", – уверен украинский лидер.

Пан Зеленский призвал жителей планеты помнить, что "каждое следующее искалеченное (войной – ред.) поколение – это путь к новой войне, которую невозможно, просто невозможно выиграть победами".

По его мнению, страны в ООН объединяют "бедствия, катастрофы, войны", поэтому сама организация небезупречна и нуждается в обновлении.

В конце пламенной речи он процитировал Эриха Марию Ремарка и Эрнеста Хемингуэя, отметив юбилейные даты, связанные с двумя писателями. А потом резюмировал свое выступление сентенцией о страшном будущем человечества: "Некоторые сейчас говорят: "Третьей мировой войны не будет. Будет последняя". Надеюсь, эта фраза – осознание угрозы для планеты, а не анонс".