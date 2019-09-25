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Украина придумала план, как отобрать у России половину Керченского пролива

Как Украина отберет у России половину Керченского пролива
Фото: www.globallookpress.com
Украинский деятель из Госгидрографии настроил прожектов, чтобы впустить корабли НАТО в Азовское море

В СМИ продолжают изучать призыв главы украинского госучреждения "Госгидрография" Александра Щипцова начать "принудительные переговоры" с Москвой об установлении морской границы. Так портал ИА Federalcity проанализировал последние киевские изыскания на предмет, как бы устроить полную изоляцию Крыма со стороны моря.

Первое, о чем мечтают постмайданные руководители, так это изъять из международной системы электронных навигационных карт базу данных по Азово-Черноморскому бассейну, внесенную Россией, тогда украинские карты станут единственно легитимными, пишет издание.

По задумке пана Щипцова, благодаря такому фортелю полностью прекратится заход в порты Крыма любых судов, в том числе и российских (кроме каботажных).

Далее Киеву нужно разобраться с восточными морскими рубежами Незалежной, а именно ликвидировать до сих пор действующий договор между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 г., в котором обговорена принадлежность этих акваторий. Поскольку украинские "сметливые гидрографы", как пишет автор статьи, считают, что в данном соглашении не указаны конкретные границы, а лишь приблизительные, они "эту досадную оплошность собираются исправить, заставив Россию отдать половину Керченского пролива (с частью моста, надо полагать) и Азовского моря".

В таком мероприятии Киев, вероятно, полагается на своих заокеанских партнеров, особенно с учетом того, что именно экс-командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес на днях критиковал действия Москвы в прошлогоднем происшествии в Черном море при задержании украинских моряков и судов. Американскому военному пенсионеру явно не по душе, что согласно договору любой боевой корабль третьих стран не может пройти через Керченский пролив в акваторию Азовского моря без разрешения РФ или Украины.

Как отмечает издание, в Вашингтоне под "свободой судоходства", о чем распекался Ходжес, на самом деле, подразумевают возможность заходить кораблям НАТО куда и когда им захочется, в том числе в Азовскую акваторию.

Осталось невыясненным, что украинские стратеги с поддакиванием Пентагона намерены делать с Вооруженными силами РФ в регионе.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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