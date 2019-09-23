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Блокируют корабли: в НАТО пожаловались на агрессию России в Черном море

Блокируют корабли: в НАТО пожаловались на агрессию России в Черном море
Фото: www.globallookpress.com
Москва не дает силам Альянса нарастить мощь в регионе

Американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что Россия не дает НАТО проводит учения в Черном море.

По его словам, когда корабли альянса прибывают в акваторию моря для тренировок, то российские судна якобы закрывают им проходы и пытаются помешать.

"Это форма временной блокады Одессы. Это не случайность. Поэтому Румыния и наши союзники так обеспокоены",

цитирует Ходжеса украинское издание "Сегодня".

Генерал утверждает, что НАТО нужно наращивать свои силы в этом регионе, чтобы обеспечить свободу судоходства.

С 1 по 12 июля в северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины проходили военно-морские учения НАТО Sea Breeze 2019.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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