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Киев запретит своим кораблям заходить в порты Крыма

Киев создаст особый район вокруг Крыма
Фото: www.globallookpress.com
Украинцы подозревают РФ в дублировании их карт

Украинским судам ограничат подход в крымские порты. Пока данная идея находится на стадии рассмотрения. 

Ее "автор" – Госгидрография страны. Ведомство предложило держать Крым в изоляции, создав вокруг российского полуострова режимный морской район.

Если инициатива будет одобрена, корабли Незалежной не смогут заходить в его порты. Таким образом, объяснили в научно-производственном комплексе, Киев собирается "противодействовать агрессору" в лице России и избавиться от лишних проблем.

"Снять с Украиной ответственность за любые аварийные события, которые могут произойти в результате преступных действий РФ во внутренних морских водах и территориальном море Украины вокруг Крымского полуострова. Также свести на нет попытки россиян с картографирования указанного региона", 

заявил глава Госгидрографии Александр Щипцов, передает пресс-служба ведомства. По версии украинцев, РФ "слизывает" их электронные навигационные карты, что чревато столкновением судов. В Киве намерены отобрать у РФ данную продукцию.

Ксения АНДРЕЕВА
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