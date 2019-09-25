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Очень жестко: вскрылись подробности разговора Зеленского и Трампа. LIVE

Трампу конец, Зеленскому пора бежать: вскрылись детали разговора двух президентов. LIVE
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Беседа глав государств может привести к импичменту американского лидера

Администрация главы США Дональда Трампа обнародовала его разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Бытует мнение, что состоявшаяся накануне беседа может стоить первому президентского кресла, то есть стать поводом для начала процедуры импичмента. "Утро" в своей трансляции следит за развитием событий и реакцией общественности.  

18:11. Отреагировала на публикацию Белого дома и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая не проходит мимо ни одного события на международной арене. По ее словам, заявив о начале процедуры импичмента, американские демократы "выставили США на всемирное посмешище". Своим мнением спикер внешнеполитического ведомства поделилась со своими подписчиками в Facebook. 

18:00. В разговоре президенты обменялись любезностями. Трамп похвалил собеседника за "потрясающую работу", имея в виду путь из "ниоткуда" к главному креслу страны. На что Зеленский рассыпался в комплиментах: мол, всему научился у американского коллеги.

"Мы использовали достаточно много ваших знаний и навыков. Ваши выборы – пример для нас", – признался экс-шоумен. 

Также он отметил, что воспользовался опытом США, когда перекраивал власть на Украине, разбавив политику новыми лицами.

17:48. Президенты вспомнили о канцлере ФРГ Ангеле Меркель. Трамп укорил ее за равнодушие к проблемам Киева, лишь Вашингтон радеет за то, чтобы украинцам было "очень-очень хорошо".

"Когда я разговаривал с Ангелой Меркель, она говорит об Украине, но ничего не делает. Многие европейские страны поступают таким же образом", – заявил Трамп.

Зеленскому, в свою очередь, фрау Меркель перешла дорогу в санкционной войне с РФ. По мнению Владимира Александровича, Германия с Францией ослабили свое давление на Россию.

"Получается, что, по логике, Европейский Союз должен быть нашим крупнейшим партнером, но технически США – это гораздо больше партнер, чем Европейский Союз, и я очень благодарен вам", – "прогнулся" перед куратором Зеленский.

17:39. Политические обозреватели активно постят замечания друг друга. Так, Скабеева ответила мужу взаимностью, разместив теперь на своей площадке его точку зрения. Попов назвал условие, при котором Зеленский "стал бы национальным и мировым героем".

"Если бы Зеленский на наглую просьбу Трампа ответил – "я не влияю на прокуратуру, это вне моих полномочий", – пояснил журналист. Он добавил, что бывший комик "упустил шанс вписать себя в историю".

"А теперь он очередной президент очередного сателлита США, готовый на все ради похвалы патрона", – констатировал телеведущий. 

17:31. Супруги активно обмениваются мнениями. Так, Скабеева из контекста расшифровки выдала фрагмент текста о том, что Зеленский обратился к Трампу за дополнительными сведениями по делу, чтобы провести на Украине расследование.

"Аааааааааа!!!!! Никсон в гробу переворачивается!", – отреагировал на сообщение жены Попов. 

17:23. По мнению журналистов, карманный президент Зеленский покорно вторил собеседнику.  

"Зеленскому надо срочно сматываться из Америки", – пишет Попов. 

И тут же объясняет, чем грозит украинскому лидеру данное обещание. По словам телеведущего, Зеленский может получить повестку в суд, поскольку "на неприкосновенность американцам всегда было наплевать".

17:16. Судя по стенограмме, которую разбили на цитаты журналисты, хозяин Белого дома заикнулся, что "было бы здорово", если бы его оппонент рассмотрел дело Байдена, передает телеведущая Ольга Скабеева в своем телеграмм-канале. В то же время, как отмечает ее супруг и коллега Евгений Попов, Зеленский пообещал, что новый Генпрокурор Незалежной изучит материалы.  

"Трампу конец", – заключил репортер. 

Ксения АНДРЕЕВА
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