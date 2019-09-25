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Москве на фоне последний событий необходимо принять жесткие меры, полагает тележурналист Владимир Соловьев.
Речь идет о расшифровке июльского разговора президента Украины Владимира Зеленского и хозяина Белого дома Дональда Трампа и по совместительству, как выяснилось сегодня, учителя первого. Кроме того, по мнению российского телеведущего, ограничительных мер заслуживают нападки его тезки в адрес Москвы, произнесенные с трибуны ООН.
"Послушав выступление Зеленского и прочитав стенограмму его телефонного разговора с Трампом у меня вопрос: а где наш ответ? Где наши контрмеры, (в народе называемые санкции) против Украины? Мы же грозились их ввести", – напомнил Соловьев в Telegram (орфография и пунктуация автора сохранены).
По словам журналиста, шестой президент Украины является клоном своего предшественника. В редакции Соловьева это звучит как "Порошенко 2.0".
Напомним, в среду, 25 сентября, Белый дом обнародовал диалог Трампа с украинским коллегой, из-за которого в Америке решили запустить процедуру импичмента.
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