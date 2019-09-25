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В России задумались о санкциях против Украины после публикации разговора Трампа и Зеленского

В России заговорили о санкциях против Незалежной после бреда Зеленского в ООН
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Диалог президентов, как и заявление украинского лидера в ООН, не должны оставаться без ответа

Москве на фоне последний событий необходимо принять жесткие меры, полагает тележурналист Владимир Соловьев.

Речь идет о расшифровке июльского разговора президента Украины Владимира Зеленского и хозяина Белого дома Дональда Трампа и по совместительству, как выяснилось сегодня, учителя первого. Кроме того, по мнению российского телеведущего, ограничительных мер заслуживают нападки его тезки в адрес Москвы, произнесенные с трибуны ООН

"Послушав выступление Зеленского и прочитав стенограмму его телефонного разговора с Трампом у меня вопрос: а где наш ответ? Где наши контрмеры, (в народе называемые санкции) против Украины? Мы же грозились их ввести", – напомнил Соловьев в Telegram (орфография и пунктуация автора сохранены).

По словам журналиста, шестой президент Украины является клоном своего предшественника. В редакции Соловьева это звучит как "Порошенко 2.0". 

Напомним, в среду, 25 сентября, Белый дом обнародовал диалог Трампа с украинским коллегой, из-за которого в Америке решили запустить процедуру импичмента. 

Ксения АНДРЕЕВА
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