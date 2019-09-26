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Украина скоро вернется в ПАСЕ

Разлука Украины с ПАСЕ оказалась короткой
Фото: www.globallookpress.com
Новой власти в Киеве нужно было только продемонстрировать верность прежнему внешнеполитическому курсу

Украина продолжит участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), она пропустит только осеннюю сессию-2019. Об этом заявил вице-премьер Незалежной по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Решение заключается в том, чтобы не подавать полномочия свои на утверждение именно во время осенней сессии. Это не значит, что они не будут представлены никогда", – подчеркнул он в интервью УНН.

По словам Кулебы, отказ направлять делегацию в ПАСЕ был сформулирован Верховной радой. Таким способом нардепы нового состава парламента хотели продемонстрировать, что поддерживают своих предшественников, негативно отреагировавших на допуск России к работе в ПАСЕ.

Фото: www.globallookpress.com

"Новый парламент четко показал, что он все помнит, что есть нечто высшее, чем изменение политических сил или изменение делегаций. Есть стратегический национальный интерес государства, … и новый парламент это осознает", – похвалил Кулеба нардепов.

При этом решение некоторых делегатов поехать в ПАСЕ, несмотря на бойкот, вице-премьер назвал "проявлением демократии".

Европе демарш Киева не понравился. "ПАСЕ – не кафе, где можно выбирать, что нравится", – предупредили Украину в организации.

Николай ВИКТОРОВ
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