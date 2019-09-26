На решение Фонда повлиял Коломойский

Миссия Международного валютного фонда не рекомендует совету директоров МВФ заключать с Украиной новую программу кредитования. Об этом стало известно в четверг, 26 сентября.

Эксперты МВФ, которые работали в Киеве последние две недели, выявили, по меньшей мере, три фактора, которые не способствуют выделению Незалежной нового транша. Во-первых, им не понравились слухи о намерении новых украинских властей отменить национализацию Приватбанка и пойти на мировое соглашение с его бывшим владельцем Игорем Коломойским.

Во-вторых, миссию МВФ не устроил проект бюджета, поступивший в Раду: "У фонда есть вопросы и к макропоказателям, и к дефициту бюджета", – передал "Украинским новостям" источник.

Третий негативный момент – возможная смена руководства Нацбанка. В Фонде допускают, что независимость регулятора может быть подорвана.

В результате миссия покидает Украину не только без согласованного меморандума о сотрудничестве, но даже без позитивных рекомендаций.

В 2018 г. Киев и МВФ согласовали кредит в размере 3,9 млрд долларов сроком на 14 месяцев. Было перечислено 1,4 млрд долларов, затем отправку траншей задерживали то в связи с выборами президента, то Верховной рады, то до формирования кабмина. Потом появились разговоры о заключении новой программы кредитования. Судя по всему, не сложилось.