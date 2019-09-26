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Ольга Скабеева весьма иронично отреагировала на слова Владимира Зеленского, заявившего, что он не давал разрешения на публикации стенограммы его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
"Добро пожаловать, Володимир Александрович, в большую политику, где вас считают настолько важной и суверенной фигурой,– что ваше мнение вообще никого не волнуют", -
написала Скабеева в своем телеграм-канале (орфография и пунктуация оригинала сохранены) .
Зеленский ранее выразил удивление, что его разговор с Трампом был опубликован полностью. Украинский президент считал, что Вашингтон предаст огласке одни лишь слова американского лидера.
Скабеева добавила, что, похоже, Зеленский полагал, что никто в мире никогда не узнает, что "он пресмыкается перед Трампом, называет его "мой учитель" и наезжает на Меркель".
Стенограмма телефонных переговоров
Трампа и Зеленского
от 25 августа была опубликована 25 сентября. Документ стал поводом для начала процедуры импичмента американского президента.
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