Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Скабеева подняла на смех угождающего Трампу Зеленского

Ольга Скабеева. Фото: instagram.com/olgaskabeeva
продолжениеМинск и Киев втихаря налаживают торговлю нефтью за спиной у Москвы
Украинский президент изумляет своей политической наивностью

Ольга Скабеева весьма иронично отреагировала на слова Владимира Зеленского, заявившего, что он не давал разрешения на публикации стенограммы его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

"Добро пожаловать, Володимир Александрович, в большую политику, где вас считают настолько важной и суверенной фигурой,– что ваше мнение вообще никого не волнуют", - 

написала Скабеева в своем телеграм-канале (орфография и пунктуация оригинала сохранены) .

Зеленский ранее выразил удивление, что его разговор с Трампом был опубликован полностью. Украинский президент считал, что Вашингтон предаст огласке одни лишь слова американского лидера. 

Скабеева добавила, что, похоже, Зеленский полагал, что никто в мире никогда не узнает, что "он пресмыкается перед Трампом, называет его "мой учитель" и наезжает на Меркель".

Стенограмма телефонных переговоров Трампа и Зеленского от 25 августа была опубликована 25 сентября. Документ стал поводом для начала процедуры импичмента американского президента.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"На психа похож": муж Собчак напугал снимком после свадьбы

Режиссера сравнили с чертом и указали ему на недостатки

Зеленского перекосило от Путина

Президент Украины не смог сдержать эмоций

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей