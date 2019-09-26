Лукашенко завлекает Зеленского дизельным топливом и бензином

Киевским властям поступило занимательное предложение из Минска – начать поставлять на белорусские НПЗ нефть через Незалежную, а потом получать выработанные нефтепродукты. Об этом рассказал сам лидер Республики Александр Лукашенко на встрече с украинскими журналистами.

"Мы можем переработать (нефть – ред.). И если мы через Украину будем поставлять, так мы готовы Украину в этот проект привлечь. Вам же нужны эти нефтепродукты. Давайте вместе работать", – цитирует агентство Белта Батьку.

По его словам, белорусские "бизнесмены купили какую-то нитку "Прикарпат Запад Транс" и уже прокачали по ней пробную партию "где-то 8 тыс тонн".

"Мы готовы и здесь работать", – подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что Украина заинтересована в получении нефтепродуктов из Белоруссии – дизельного топлива и бензина. В настоящее время на республиканских НПЗ как раз заканчивается модернизация установки для глубокой переработки нефти, сообщил глава государства.

Также он рассказал, что недавно по личной просьбе президента Украины Владимира Зеленского поручил перенести плановый ремонт на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, чтобы предоставить украинцам необходимые нефтепродукты, поскольку "во время уборочной кампании Россия прекратила" их поставки, пишет "Интерфакс".

"Если говорить о мерах доверия – то это и была одна из таких мер", – добавил Лукашенко.

Ранее в интервью он пожаловался на Москву из-за приснопамятного налогового маневра, который РФ ввела в нефтяной сфере.

