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Лукашенко предостерег Украину от планов по началу войны с Россией

Последняя надежда: Украина победит в войне с Россией при одном условии
Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Белорусский лидер высоко оценил силу украинской армии и НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Москвы нет никаких видов на захват украинских территорий, поскольку, в отличие от событий 2014 года, сегодняшняя Незалежная нарастила военные мускулы, да и обрела много союзников за рубежом. Так ныне Батька успокаивал представителей СМИ соседнего государства.

"Для того, чтобы захватить Украину, вчера надо было (действовать – ред.), когда с Крымом была ситуация – одни сутки. Сейчас будет посложнее... И не только потому, что украинская армия стала армией и накачала мускулы. А потому, что туда вовлечено много мировых игроков. Поэтому попытка России, Беларуси или кого-то захватить Украину – ответ будет мгновенным. Прежде всего со стороны НАТО. Потому что они будут чувствовать для себя серьезную угрозу", – цитирует агентство "Белта" белорусского лидера.

Комментируя информацию, распространяемую в СМИ, о том, что якобы ведутся переговоры между Москвой и Вашингтоном о "размене" Украины и Венесуэлы, Лукашенко назвал ее вбросом, дабы прощупать общественное мнение. Он считает, что при таком развитии событий США и РФ потеряют обе страны, а Киев даже перестанет смотреть в сторону американского президента Дональда Трампа, "если он посмеет это сделать".

"Я абсолютно убежден, что Россия никогда не позволит себе захватить Украину, если вы, конечно, войну не начнете", – подчеркнул Батька.

Также он добавил, что и Белоруссия не посягнет на суверенитет Незалежной, поскольку и самой РФ не нужно, "чтобы мы втягивались в драку". По его словам, Минск не собирается создавать Москве "проблемы в связи с взаимоотношениями" с Киевом.

"Вы никогда не почувствуете, что из-за России у вас будут проблемы с нами. Это я вам обещаю. И не только я. И после меня кто-то будет, он не пойдет по этой дороге, потому что она настолько выстроена и вымощена, что свернуть с нее невозможно, это укоренилось в наших отношениях", – резюмировал Лукашенко.

Ранее в этом же интервью он предложил помощь Минска в урегулировании конфликта в Донбассе и ввести миротворцев. А касательно принадлежности Крыма, сказал украинским журналистам, что "этот вопрос закрыт раз и навсегда".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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