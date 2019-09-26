Нибиру
- Камчатка под ударом: небесные драконы с Нибиру атакуют Россию
- В любую минуту взорвется: на кадрах с Юпитера нашли тень от Нибиру
- Это конец: Нибиру заслонила Cолнце
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы. На это предложение отреагировали в Кремле.
По словам пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова, этот вопрос должны решить сами участники конфликта.
"Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению. А участниками конфликта в данном случае являются с одной стороны Киев, а с другой стороны – самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношение",
– цитирует его РИА "Новости".
Ранее Лукашенко сообщил, что Минск готов помочь в урегулировании конфликта на Украине и ввести миротворцев.
"Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, <...> закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон", - сказал политик.
Он подчеркнул, что придерживается позиции "единой и неделимой" Незалежной. По его словам, чтобы прекратить войну нужно перейти к конкретным действиям, уточняет "Царьград".
Режиссера сравнили с чертом и указали ему на недостатки